Conspiração produz cinebiografia de Roberto Carlos dirigida por Maurício Farias

Foto © Nat Odenbreit

“Detalhes de uma Vida”, cinebiografia que narra a infância, a juventude e o início da carreira do maior ídolo da música brasileira, Roberto Carlos, é uma produção da Conspiração, com direção de Maurício Farias, codireção de Maria Clara Abreu, roteiro e argumento de Patrícia Andrade, coprodução da Amigo Produções, Boa Vida Produções, Globo Filmes e da Sony Music Vision, distribuição da Paris Filmes, produzido por Renata Brandão e Juliana Capelini.

O papel de Roberto Carlos é interpretado por diferentes atores em cada fase da trajetória do cantor: Theo Matos, na infância; Pedro Tirolli, na adolescência; e Victor Medeiros, na fase adulta. A história se completa com interpretações de Marina Ruy Barbosa, no papel de Nice Rossi, primeira esposa; Sophie Charlotte, como Magda Fonseca, uma das primeiras namoradas; e Cláudia Abreu, que interpreta Dona Laura, mãe do ídolo, formando um time das mulheres marcantes dessa etapa da vida de Roberto. Emílio de Mello interpreta Seu Robertino, pai do cantor. Nomes icônicos da nossa cultura que cruzaram o caminho do Rei também estão representados no set, como Wanderléa (Julia Gomes), Erasmo Carlos (Leonardo Bittencourt), Carlos Imperial (Lucas Corsino), Chacrinha (Thelmo Fernandes) e Tim Maia (JP Rufino).

O filme, previsto para estrear em 2027, tem cenas rodadas no Brasil e na Espanha.