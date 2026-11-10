FRAPA anuncia premiados de sua 14ª edição

Foto © Vinícius Angeli

Considerado o maior do gênero da América Latina, o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA) anunciou, no último final de semana, os vencedores de sua 14ª edição. O evento reuniu centenas de roteiristas de todo o país na capital gaúcha, enquanto proporcionou ao público geral mostras gratuitas de cinema. O festival aconteceu de 2 a 6 de novembro, na Casa de Cultura Mario Quintana.

No Concurso de Roteiros, os vencedores foram o baiano “Mulheres Berrantes”, de Luciana Sacramento, e o paulista “Leny”, de Fernanda Terepins, nas categorias Longa-Metragem e Piloto de Série, respectivamente. Já no Concurso de Argumentos, “Esther e a Estrela”, de Caroline Vilani Lopes (SP) venceu a categoria Documentário e “Ceva”, de Walder Junior (DF), Ficção.

Já na Mostra Competitiva de Curtas, o vencedor foi o gaúcho “O Véu”, com Melhor Roteiro para Gabriel Motta e Jonts Ferreira. Outro destaque foi para o pernambucano “Os Arcos Dourados de Olinda”, que ganhou Melhor Diálogo e o Prêmio do Júri Popular. “Banho Maria” (RS), “Chica” (SP), “Anba Dlo” (MG/SP), “Pupá” (RN) venceram nas categorias Título, Final, Cena e Personagem, respectivamente.

Nesta edição, Cauã Reymond lotou o Teatro Bruno Kiefer para apresentar um estudo de caso de “Jogada de Risco”. Sucesso no streaming, a série é baseada em uma ideia original do artista, que também atua como criador e roteirista. Além das sessões de cinema, que trouxeram títulos inéditos na capital gaúcha, como “London” e “Feito Pipa”, foram realizadas mais de 50 atividades, com masterclasses, workshops, debates, Rodada de Negócios, pitchings e o FRAPA[LAB].

Entre os convidados deste ano, o festival trouxe a Porto Alegre a novelista e cineasta Rosane Svartman (“Vai na Fé”), Fernando Coimbra, diretor de “Emergência Radioativa”; Elena Soarez, roteirista de “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”; Juliana Rojas, autora de “Cidade; Campo”; e Renata Andrade, roteirista de “Encantado’s“, e muitos outros profissionais da escrita cinematográfica.

O FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre tem direção-geral de Leo Garcia e produção de Mariana Mêmis Müller e sua 14ª edição tem entre seus apoiadores Porto Alegre Film Commission, Amazon Studios, Estúdios Globo e Instituto Serrapilheira.