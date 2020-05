Com o objetivo de promover conexões e discutir os desafios enfrentados pelo setor audiovisual pré, durante e pós-pandemia, terá início, a partir do dia 4 de junho, o ciclo de encontros online do Audiovisual em Todos os Eixos. A iniciativa é realizada pelos mercados de audiovisual Matapi (Manaus-AM), NordesteLAB (Salvador-BA) e SAPI (Goiânia-GO) e será organizada em seis edições semanais, sempre às quinta-feiras, às 17h30 (horário de Brasília). As inscrições podem ser feitas pelo Sympla, através do link https://bit.ly/3gCFFgX.

O primeiro encontro terá como tema “o cenário audiovisual e o enfrentamento das crises”, e contará com a participação de Diego Medeiros (PE), advogado e sócio da Sales e Medeiros Advogados, e Vania Lima (BA), sócia da Tem Dendê Produções, diretora da CONNE (Conexão Centro-Oeste, Norte e Nordeste) e conselheira da BRAVI (Brasil Audiovisual Independente). Durante a discussão, será apresentado um panorama nacional sobre as políticas públicas, estruturação de mercado e possibilidades de enfrentamento da crise do setor audiovisual, que antecede a pandemia. A mediação deste primeiro debate será feita por André Araujo e Gabriel Pires, coordenadores do NordesteLAB.

Nos encontros seguintes serão debatidos temas como a construção de novos olhares na produção brasileira, mercados e festivais nacionais e internacionais frente à pandemia, a construção de redes e a busca por respostas para a superação das crises do setor. Em breve, será divulgada programação completa.