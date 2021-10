Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

A Associação Brasileira de Autores Roteiristas divulgou a lista com os finalistas do 5º Prêmio Abra de Roteiro, que concorrem em onze categorias e foram escolhidos por membros da associação. Além das onze citadas, a comissão do prêmio ainda vai consagrar os prêmios de: Prêmio da Crítica, Roteirista do Ano e Prêmio Abraço (de Excelência em roteiro para os roteiristas em ascensão).

A comissão do prêmio da crítica é composta pelos críticos: Cristina Padiglione (TelePadi Folha), Flavia Guerra (Plano Geral – podcast), Carol Moreira (Modus Operandi/YouTube), Nilson Xavier (TV História), Arthur Gadelha (Presidente da Aceccine-Ceará/autor do Ensaio Crítico) e Marco Aurélio (Cinemas Afro-Atlânticos).

Em live com apresentação de Vinicius Augusto Bozzo, roteirista cearense e diretor de GTs e Comitês da ABRA, a associação também divulgou que a roteirista homenageada será a Adélia Sampaio e o prêmio Parceria será dado ao ICAB (Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros), em virtude das iniciativas de incentivo disponibilizadas aos profissionais do audiovisual durante a pandemia.

Confira os finalistas:

Melhor Roteiro Original de Filme de Ficção

A Febre | Roteiro de Maya Da-Rin, Miguel Seabra Lopes e Pedro Cesarino

Cidade Pássaro | Roteiro de Matias Mariani, Chika Anadu, Francine Barbosa, Julia Murat, Maíra Bühler e Roberto Winter

Fim de festa | Roteiro de Hilton Lacerda

Mulher Oceano | Roteiro de Vana Medeiros e Djin Sganzerla

Pacarrete | Roteiro de Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro

Melhor Roteiro Adaptado de Filme de Ficção

Boca de Ouro | Roteiro de Euclydes Marinho – adaptado da obra “Boca de Ouro”, de Nelson Rodrigues

M8 – Quando a morte socorre a vida | Jeferson De e Felipe Sholl – Colaboração de Carolina Castro, Cristiane Arenas, Iafa Britz e Paulo Lins. Adaptado da obra “M8: Quando a Morte Socorre a Vida”, de Salomão Polakiewicz

Modo Avião | Roteiro de Renato Fagundes e Alice Name-Bomtempo – baseado na obra original de Jonathan Davis e Alberto Bremer

Música Para Morrer de Amor | Roteiro de Rafael Gomes – adaptado da peça “Música Para Cortar os Pulsos”, de Rafael Gomes

O Barco | Roteiro de Petrus Cariry, Rosemberg Cariry e Firmino Holanda – adaptado do conto “O Barco” de Carlos Emílio Corrêa Lima

Natureza Morta | Roteiro escrito por: Clarissa Ramalho e Ricardo Miranda (in memorian) – baseado no romance “A Carne”, de Julio Ribeiro

Melhor Roteiro de Documentário

AmarElo – É Tudo Pra Ontem | Roteiro de Toni C

Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou | Roteiro de Maria Camargo e Bárbara Paz

Narciso em Férias | Roteiro de Renato Terra e Ricardo Cali

Prazer em Conhecer | Roteiro de Michel Carvalho

Sementes: Mulheres Pretas no Poder | Roteiro de Helena Dias, Lumena Aleluia, Julia Mariano e Éthel Oliveira



Melhor Roteiro de Filme de Comédia | Prêmio Paulo Gustavo

Alice Júnior | Roteiro de Luiz Bertazzo e Adriel Nizer

Carlinhos e Carlão | Roteiro de Carolina Castro e Célio Porto

De perto ela não é normal | Roteiro de Susana Pires. Colaboração no Roteiro de Martha Mendonça e Renato Santos

Teocracia em Vertigem | Roteiro de Fabio Porchat baseado na ideia original de Gabriel Esteves

Três verões | Roteiro de Sandra Kogut, Iana Cossoy Paro. Colaboração no Roteiro: Hermano Vianna e Regina Casé



Melhor Roteiro de obra Infantil / Infanto-juvenil

10 Horas Para o Natal | Longa-Metragem | Roteiro de Bia Crespo e Flávia Guimarães

DPA – Detetives do Prédio Azul | Temporada 13 | Gloob | Criado por Flávia Lins e Silva. Roteiro Final: Flávia Lins e Silva e Ana Pacheco. Roteiristas: Celso Garcia, Carolina Dias, Vinicius Dias, João Costa Van Hambeeck, Thiago Dantas, Teresa Cris Tavares, Thiago David, Renata Sofia, Luiza Conde.

DPA – Detetives do Prédio Azul | Temporada 14 | Gloob| Criado por Flávia Lins e Silva. Roteiro Final: Flávia Lins e Silva e Ana Pacheco. Roteiristas: Celso Garcia, Carolina Dias, Vinicius Dias, João Costa Van Hambeeck, Thiago Dantas, Teresa Cris Tavares, Thiago David, Renata Sofia, Luiza Conde

Escola de Gênios | Temporada 5 | Gloob| Criação: Ângela Hirata Fabri; Supervisão de Roteiro: David França Mendes; Roteirista-Chefe: Ângela Hirata Fabri e Marcos Ferraz; Roteiristas: Ângela Hirata Fabri, Marcos Ferraz, Guilherme Temponi, Joana Brea, Pedro Riera, Ana Durães, Tereza Temer, Mirtes Agda Santana

Oswaldo | Temporada 3 | Cartoon Network | Chefe de Roteiro – Gustavo Suzuki; Roteiristas – Guilherme Freitas, Janaína Tokitaka, Mariana Tesch, Pedro M. Vieira.

Melhor Roteiro de Curta-Metragem

A Morte Branca do Feiticeiro Negro | Roteiro de Rodrigo Ribeiro | SC

Inabitável | Roteiro de Matheus Farias e Enock Carvalho | PE

Menarca | Roteiro de Libia Pérez e Lillah Halla | SP

Perifericu | Roteiro de Winnie Carolina, Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira | SP

República | Roteiro de Grace Passô | SP

Melhor Roteiro de Série de Ficção – Comédia

Auto Posto | Temporada 1 | Comedy Central | Criação: Marcelo Botta. Roteiro de Marcelo Botta, Felipe Berlinck, Letícia Bulhões Padilha e Elena Altheman

Choque de Cultura – Cinema brasileiro | Temporada 5 | Canal Brasil | Roteiro de Caíto Mainier, Daniel Furlan, David Benincá, Leandro Ramos, Pedro Leite e Raul Chequer

Sinta-se em Casa | Temporada 1 | Globoplay | Roteiro de Marcelo Adnet

Todas as Mulheres do Mundo | Temporada 1 | Globoplay | Roteiro de Jorge Furtado e Janaina Fischer – Ideia Original de Domingos Oliveira e Maria Ribeiro

Todxs Nós | Temporada 1 | HBO | Criação: Vera Egito, Heitor Dhalia e Daniel Ribeiro. Roteiro de Vera Egito, Daniel Ribeiro, Alice Marcone e Thays Berbe

Melhor Roteiro de Série de Ficção – Drama

3% | Temporada 4 | Netflix | Criação: Pedro Aguilera. Roteiro de Pedro Aguilera, Denis Nielsen, Ivan Nakamura, Carol Rodrigues, Natália Maeda, Teodoro Poppovic.

As Five | Temporada 1 | Globoplay | Criação: Cao Hamburger. Roteiristas: Vitor Brandt, Luna Grimberg, Ludmila Naves, Jasmin Tenucci e Francine Barbosa.

Boca a Boca | Temporada 1 | Netflix | Criação: Esmir Filho. Roteiro de Esmir Filho, Marcelo Marchi, Thais Guisasola, Juliana Rojas, Jaqueline Souza

Bom Dia, Verônica | Temporada 1 | Netflix | Criação: Raphael Montes. Roteiro de Raphael Montes, Ilana Casoy, Gustavo Bragança, Carol Garcia e Davi Kolb

Sob Pressão – Plantão Covid | Globo – Criada por Luiz Noronha, Claudio Torres, Renato Fagundes e Jorge Furtado. Escrita por Lucas Paraizo. Escrita com Marcio Alemão, Flavio Araujo e Pedro Riguetti.

Melhor Roteiro de Série de Reality ou Variedades

Big Brother Brasil | Temporada 20 | Globo – Texto e Narração: Tiago Leifert. Roteiro: Tatiana Nucci, Anderson de Freitas, Danyelle Rodrigues, Flavia Figueiredo, Igor Igarashi, José Del Duca, Luciana Ladeira, Meire Lopes, Paulo Baraldi, Thomaz Ribeiro, Otávio Ogando, Daniela Rossi, Arthur Monteiro, Brigida Brito, Clara Alves, Cristina Cople, Fernanda Fróes, Gabi Costa, Graziela Martins, Ingrid Luchini, Ismael Inoch, Juliana Forli, Lívia Gralato, Luciana Castro, Mariana Gusmão, Natália Carvalho, Pedro Coelho, Renata Leão, Roberta Escansette, Sabrina Morais, Vitor Brunoro, William Manfroi, Fernanda Almeida, Alice Tolipan, Nilo Maia, Rafael Chache, Clarissa Frajdenrajch, Cristiana Bittencourt, Christiana Alcazar, Saulo Aride, Eduardo Belo, Jorge Pestana e Camilla Gismondi.

Falas Negras | Globo / Globoplay – ideial original e roteiro Manuela Dias. Pesquisa de Texto: Thais Fragoso.

Greg News | Temporada 4 | HBO – Roteirista(s): Eduardo Branco, Bruno Torturra, Denis Burgierman, Gregorio Duvivier, Arnaldo Branco, Mariana Filgueiras, Luiza Miguez, Amanda Célio.

Lady Night | Temporada 5 | Multishow – Roteiro: Bruno Sartori, Caito Mainier, David Beninca, Franco Fanti, João Marcos Rodrigues, Leandro Muniz, Marcio Pimenta, Marco Gonçalves, Maurício Meirelles e Rubel. Direção de Conteúdo: Flavia Moreti

Que História é Essa Porchat? | Temporada 2 | GNT – Criação: Fábio Porchat. Redação Final: Paula Miller, Fábio Porchat. Roteiro: Jô Hallack, Pedro Henrique França. Pesquisa: Ana Murgel, Manaíra Carneiro e Felipe Lins.

Melhor Roteiro de Série Documental

Àgbára Dúdú- Narrativas Negras | Temporada 1 | Canal Futura e Futuraplay – Roteiro de Silvana Moura

Deu Positivo | Temporada 1 | MTV | Roteiros de Otavio Chamorro, Mauro Paz e Humberto Giancristofaro

Em Nome de Deus | Temporada 1 | Globoplay – Argumento e Criação: Pedro Bial. Roteiros de Camila Appel e Ricardo Calil. Diretor de Conteúdo: Fellipe Awi

Favela Gay – Periferias LGBTQI+ | Temporada 1 | Canal Brasil | Roteiro de Ana Murgel e Ana Clara Ribeiro

Marielle – O documentário | Temporada 1 | Globoplay Roteiro de Caio Cavechini e Eliane Scardovelli

Milton e o Clube da Esquina | Temporada 1 | Canal Brasil – Roteiro de Danilo Gullane, Marcelo Dantas e Vitor Mafra. Argumento de Fabiano Gullane.

Melhor Roteiro de Telenovela do Século XXI

A Favorita | 2008 | Globo | Novela de João Emanuel Carneiro. Escrita por João Emanuel Carneiro, Denise Bandeira, Fausto Galvão, Márcia Prates e Vincent Villari

Amor de mãe | 2019-2020 | Globo | Novela de Manuela Dias. Escrita com Mariana Mesquita, Roberto Vitorino e Walter Daguerre. Supervisão de texto de Ricardo Linhares.

Avenida Brasil | 2012 | Globo | Novela de João Emanuel Carneiro. Colaboração de Alessandro Marson, Antônio Prata, Luciana Pessanha, Márcia Prates e Thereza Falcão.

Celebridade | 2003 | Globo | Novela de Gilberto Braga. Escrita com Leonor Bassères (in memorian), Ricardo Linhares, Sérgio Marques, Márcia Prates, Maria Helena Nascimento, Denise Bandeira e Ângela Chaves.

Cordel Encantado | 2011 | Globo | Novela de Duca Rachid e Thelma Guedes. Escrita por Duca Rachid, Thelma Guedes e Thereza Falcão. Colaboração de Manuela Dias, Daisy Chaves, Júlio Fischer e Alessandro Marson.

O Cravo e a Rosa | 2000 | Globo | Novela de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira. Colaboração de Duca Rachid.

O Prêmio ABRA de Roteiro surgiu em 2016 com a finalidade de valorizar os autores-roteiristas e ressaltar a importância do roteiro na cadeia de produção da indústria audiovisual nacional. Os premiados são escolhidos pelos próprios membros da associação, em dois turnos de votação.