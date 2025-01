Vítima de tráfico humano, história de senegalês que mora no Brasil vai virar filme

Em busca de uma nova vida, na Itália, um jovem de 22 anos sai do Senegal, no continente africano, em uma viagem com a ajuda de seu tio, mas ao desembarcar descobre que está a mais de 7 mil quilômetros de distância da sua terra natal. Ele foi enviado ao Equador sem saber e descobre ser vítima de tráfico humano. Fugindo dos criminosos, ele passa pelo Peru, Bolívia, até chegar ao Brasil.

Essa é a história de Modou Awa Dieye (foto), multiartista senegalês, que é inspiração para o filme “Malick”, no qual também é codiretor, junto com o cineasta Cassio Tolpolar. O longa-metragem está em pré-produção e inicia as gravações no início de fevereiro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O percurso para que a realidade virasse ficção foi longo e iniciou em 2017. O diretor do filme, Cassio Tolpolar estava reescrevendo um outro roteiro de ficção e procurava um parceiro senegalês para a empreitada.

A história de Modou se soma a tantas outras de refugiados que chegam ao Brasil todos os anos. Em 2024, só no Rio Grande do Sul, cidade onde ele vive atualmente, foi registrado o maior número de autorizações para migrantes e refugiados desde 2020, segundo dados da Polícia Federal. Foram 27 mil autorizações, no ano passado, um crescimento de 103,4% em comparação a 2020.

O filme “Malick” conta a história de um imigrante senegalês de 25 anos, que busca se adaptar e construir sua vida em Porto Alegre (RS). Vítima de tráfico humano, ele é assombrado pelo seu passado. A promessa de um novo futuro é comprometida, quando ele acredita que o coiote que o trouxe ao país reaparece. Malick enfrentará o dilema entre vingar-se do coiote, arriscando assim sua permanência no país, ou esquecer o passado e continuar com seu plano de estabilidade.

Primeiro longa-metragem de ficção da produtora gaúcha Mamaliga Films, o projeto já participou dos laboratórios de roteiro Varilux e Luzes da Cidade, dos mercados audiovisuais Spcine Pitching e Cine Esquema Novo e das rodadas de negócios do FRAPA e Roteiros e Narrativas. Também fez parte do programa Accelerator do SEE Fest Film Festival, em Los Angeles.

“Malick” tem direção de Cassio Tolpolar e codireção de Modou Awa Dieye, roteiro de Adry Silva, Cassio Tolpolar e Modou Awa Dieye e produção executiva de Ana Luísa Moura e Pam Hauber. O projeto foi realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022.