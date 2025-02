Thalita Carauta protagoniza “Os Sapos”

“Os Sapos”, estrelado por Thalita Carauta, estreia no dia 6 de fevereiro nos cinemas de todo o Brasil. O elenco conta ainda com Karina Ramil, Verônica Reis, Pierre Santos e Paulo Hamilton.

Dirigido por Clara Linhart, com roteiro original de Renata Mizrahi, “Os Sapos” é um longa-metragem derivado da peça teatral homônima e inspirado em uma história real, vivida pela roteirista, tendo também uma versão em curta-metragem, rodada em 2010, que circulou por diversos festivais.

Na trama, Paula, uma mulher de 40 anos, chega a uma casa isolada no meio do mato para um reencontro com amigos do colégio, mas descobre que a confraternização foi cancelada. Presa no local até o dia seguinte, ela convive com Marcelo e sua namorada não assumida, Luciana, além de um casal de vizinhos, Cláudio e Fabiana. A presença de Paula propicia uma tomada de consciência das mulheres e revela as neuroses dos dois casais provocando tempestades afetivas.

Essa não é a primeira parceria de Clara e Renata. As duas participaram do projeto “Silêncio!”, peça sobre judias polacas, no qual Renata escreveu e Clara documentou a pesquisa, gerando o curta “Em Paz”.

“Os Sapos” estreou em 2024 no Festival Internacional de Cinema de João Pessoa, onde recebeu os prêmios de Melhor Roteiro (Renata Mizrahi), Melhor Direção (Clara Linhart) e Melhor Montagem (Nina Galanternick). Também foi premiado no Festival Internacional de Colombo, conquistando o prêmio de Melhor Montagem, e no Festival Internacional de Cinema da Província de Buenos Aires, onde levou o Prêmio de Melhor Filme Internacional.

A produção é da Gamarosa Filmes, a coprodução do Canal Brasil e Telecine e a distribuição é da Livres Filmes & Artes.