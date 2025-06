Cine Humberto Mauro revisita filmografia de Grande Otelo

Foto: “Amei um Bicheiro”, de Jorge Ileli e Paulo Wanderley

Uma trajetória que se entrelaça com a história do cinema brasileiro. Em mais de 100 filmes, o ator e também cantor, compositor e poeta Grande Otelo deixou uma marca permanente na cultura nacional. Pensando em exaltar esse legado, a Fundação Clóvis Salgado (FCS) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apresentam, ao longo do mês de junho, a mostra Intérprete do Brasil – Uma Homenagem a Grande Otelo. A iniciativa, realizada no âmbito do programa antirracista Sobre Tons, do MPMG, celebra o ano que marcaria os 110 anos de nascimento do artista.

Na programação, que vai dos dias 5 a 29 de junho, o público do Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, poderá assistir a quase 40 filmes a partir da curadoria feita pelo crítico, programador, pesquisador e diretor baiano Fabio Rodrigues Filho. A mostra conta ainda com sessões comentadas, exibições em película e de cópias restauradas em DCP, debates, cursos, um catálogo exclusivo e a presença de especialistas de relevância nacional.

A presença multifacetada de Grande Otelo vai da chanchada à sátira política, do drama à comédia popular, sempre com uma atuação carregada de inteligência cênica. Destaques da programação são os filmes “Carnaval Atlântida” (1952), “Matar ou Correr (1954), “Rio, Zona Norte” (1957), “Macunaíma” (1969), “Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia” (1976), entre outros. Incluindo mais de 30 filmes estrelados pelo ator, a curadoria da mostra reúne ainda documentários que lançam luz sobre a vida e a obra de Grande Otelo, muitas vezes através da experimentação.

Dois dos filmes da programação, os curtas-metragens “Tudo que é Apertado Rasga” (2019), e “Não Vim no Mundo pra Ser Pedra” (2021), foram dirigidos pelo próprio curador, Fabio Rodrigues, que destaca o quanto sua relação com Otelo – tanto na pesquisa acadêmica quanto na realização cinematográfica – impactou na seleção dos filmes que compõem a mostra.

Destacando o caráter formativo e reflexivo da programação, a mostra reúne diversos pesquisadores, curadores, críticos e pensadores em atividades que procuram trazer um outro olhar sobre Grande Otelo: Diego Souza, Ewerton Belico, Fabio Rodrigues Filho, Kariny Martins, Leda Maria Martins, Luis Felipe Kojima Hirano e Tatiana Carvalho Costa vão comentar sessões de filmes emblemáticos na trajetória do artista; já os três cursos que acontecem ao longo da mostra serão ministrados por Deise de Brito, Fabio Rodrigues Filho e Luis Felipe Kojima Hirano, e tratam tanto da presença cênica de Grande Otelo enquanto intérprete quanto da história do cinema brasileiro à luz de atrizes e atores negros representativos.

Por sua vez, a presença de artistas como Maurício Tizumba, que conviveu de perto com Grande Otelo e já deu vida a ele no teatro e no cinema, e atores da cena contemporânea – que participam de uma mesa de debate – amplia o alcance da mostra, promovendo encontros intergeracionais e multiartísticos em torno da figura de Otelo.

A programação completa pode ser conferida em www.cinehumbertomauromais.com.

Mostra Intérprete do Brasil – Uma Homenagem a Grande Otelo

Data: 5 a 29 de junho

Local: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes – Avenida Afonso Pena, 1537, Centro – Belo Horizonte/MG

Entrada: gratuita – 50% dos ingressos estarão disponíveis de forma on-line, 1 hora antes de cada sessão, no site da Eventim; o restante dos ingressos será distribuído presencialmente pela bilheteria, meia hora antes da sessão, mediante a apresentação de documento com foto