Inscrições abertas para o Programa de Formação da 20ª CineOP

Estão abertas as inscrições para o Programa de Formação da 20ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que este ano oferece 365 vagas distribuídas entre 6 oficinas, 5 masterclasses internacionais e 1 workshop. Com participação de profissionais do Brasil, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Cuba e Chile, as atividades são voltadas à qualificação e ao debate no campo do audiovisual, com conteúdos que abordam desde técnicas de direção, figurino e atuação até preservação de arquivos, restauração de som e políticas de difusão cultural. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de junho pelo site www.cineop.com.br, onde também estão disponíveis os regulamentos e formulários para cada tipo de atividade.

O Programa de Formação é um dos pilares da 20ª CineOP com a missão promover a qualificação técnica e conceitual de profissionais, estudantes e interessados no setor audiovisual, além de estimular o intercâmbio entre agentes culturais, fomentar redes de contato e ampliar os espaços de diálogo e reflexão sobre práticas, políticas e linguagens do cinema e do audiovisual. Voltado a estudantes, profissionais e interessados no setor audiovisual, o programa combina conteúdos teóricos e práticos com atividades presenciais em Ouro Preto durante a realização da mostra, entre os dias 26 e 30 de junho. Para as oficinas, haverá processo seletivo. Já as masterclasses e o workshop terão participação por ordem de inscrição, sem seleção prévia.

A programação de oficinas oferece ao público adulto a possibilidade de aprofundar conhecimentos técnicos e criativos em diversas áreas do audiovisual. Serão sete atividades conduzidas por profissionais de destaque no cenário nacional, com formações que variam entre 8h e 16h de duração.

Entre as atividades, está a oficina “Assistência de Direção: A Prática da Teoria”, ministrada por André Srur, que acontece de 27 a 29 de junho, e prepara os participantes para a função essencial do assistente de direção em sets de filmagem. Já a oficina “Do Nagra às Plataformas Digitais: Processos de Restauração de Áudio do CTAv”, com Alexandre Jardim, Natália Castro e Felipe Barros, traz uma imersão em técnicas de digitalização, restauração e preservação sonora, entre os dias 27 e 29 de junho.

O figurino também ganha espaço com a oficina “Figurino em Cena: Criação e Identidade Visual no Audiovisual”, conduzida por Jackson Santos, entre 26 e 28 de junho. A linguagem da animação será explorada em “Introdução à Animação”, com Sérgio Arena e Thiago Facina, de 27 a 29 de junho. Outra opção é a oficina “Atuação para Cinema: Do Roteiro à Cena”, entre 26 e 29 de junho, com o ator e preparador Alex Carvalho, que propõe exercícios voltados à atuação diante das câmeras. Nos dias 26 e 27, o produtor Camilo Cavalcanti ministra “Produção Executiva para Cinema e Outras Janelas”, voltada à gestão e financiamento de projetos audiovisuais.

As cinco masterclasses internacionais reúnem profissionais do Canadá, Portugal, EUA, Cuba e Chile, com temas voltados à preservação da memória audiovisual, curadoria de acervos, políticas culturais e representatividade. A participação é livre para inscritos e não exige processo seletivo.

No dia 27, o cubano Roberto Smith compartilha sua experiência em “Olhares para a América Latina: Acervos e Liberdade”, enquanto Alejandra Fritis Zapata, do Chile, discute audiovisual e infância em “Olhares para a América Latina: Acervos para as Infâncias e Juventudes”, no dia 28.

José Manuel Costa, ex-diretor da Cinemateca Portuguesa, ministra a masterclass “Cinematecas e Arquivos Audiovisuais como Lugares de Criação de Memória”, no dia 28. No dia 29, Abigail Child, referência do cinema experimental norte-americano, conduz a masterclass “Criar com Memória: O Trabalho de Abigail Child”, explorando seu processo artístico centrado na reinvenção da linguagem audiovisual.

No dia 30 de junho, a canadense Julia Minne apresenta “A Valorização de Acervos da Cinémathèque Québécoise e o Projeto Vidéo Femmes”, refletindo sobre acervos de obras produzidas por mulheres.

A programação conta com o workshop “Criação de Programas de Difusão Cultural”, com Fabíola Cavalcanti, que será realizado no dia 26 de junho. A atividade tem como objetivo capacitar gestores culturais e agentes públicos na elaboração de estratégias de acesso e formação de público, a partir da experiência do programa Pontos MIS do Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

Fabíola Cavalcanti atualmente supervisiona o programa Pontos MIS que é dedicado a promover o acesso ao cinema e a formação de público em 120 cidades no Estado de São Paulo.