Kinoforum divulga seleção de filmes brasileiros da 37ª edição
Foto: “Party Princess”, de Daniel Barosa (SP)
O 37º Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo, um dos principais festivais dedicados ao curta-metragem da América Latina, divulgou os filmes brasileiros selecionados para sua edição de 2026. Ao todo, 102 obras foram escolhidas entre 845 curtas inscritos, o maior número de inscrições nacionais desde 2020. Os projetos foram enviados por realizadores de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal.
A seleção oferece um panorama da produção brasileira contemporânea, reunindo diferentes gerações de cineastas, múltiplos olhares sobre o país e uma ampla diversidade de temas, territórios e linguagens. Entre os estados com maior número de inscrições estão São Paulo, com 356 filmes inscritos, seguido por Rio de Janeiro (81), Rio Grande do Sul (59) e Minas Gerais (55).
Os filmes foram selecionados pelo comitê de visionamento do festival, formado por profissionais convidados e pelos estudantes do Visionamento em Curso, iniciativa do Kinoforum voltada à formação de novos olhares para a curadoria e a programação audiovisual.
A seleção brasileira está distribuída entre diferentes programas da edição. Os Programas Brasileiros se dividem entre a Mostra Brasil, que reúne um amplo panorama da produção nacional recente, e o Cinema em Curso, dedicado a filmes realizados por escolas, universidades e oficinas de realização audiovisual. A programação inclui ainda a Mostra Limite, voltada às experimentações de linguagem, a Mostra Infantojuvenil e os Programas Especiais, que ampliam o diálogo da programação com diferentes perspectivas do cinema contemporâneo.
Confira os filmes brasileiros selecionados para o 37º Kinoforum:
Programas Brasileiros
Mostra Brasil
A ASCENSÃO DA CIGARRA – Ana Clara Ribeiro Lages (RO)
A CÚPULA DOS PRAZERES – Valter Pereira (SP)
A MENINA QUE QUERIA SER PEDRA – Jackson Abacatu (MG)
A PELE DO OURO – Marcela Ulhoa;Yare Perdomo (RR)
À VERA – Matheus Alencar (SP)
ABOCANHADA – Gabriella Carli; Luana Sevarolli (SP)
ADRENALINA – Pedro Goifman (SP)
AQUILES ERA UM TWINK – Henrique Domingues (PR)
BARULHO – Karen Suzane (RJ)
BATISMO EM CLORATO DE POTÁSSIO – Henrique Guimarães (GO)
BOIUNA – Adriana de Faria (PA)
BRAÇO FORTE – João Fernando Chagas; Rubens Fabricio Anzolin (RS)
BRASA – Diane Maia (SP)
CALCÁRIO – Beatriz Ribeiro (SP)
CALDEIRÃO – Oliveira Júnior; Milena Rocha; Weslley Oliveira (PI)
COMUNHÃO – Pétala Lopes (SP)
DANÇA DOS VAGALUMES – Maikon Nery (PR)
DIU – Camila Schincaglia (SP)
DUWID TUMINIKIZ – MAKUNAIMA É DUWID? – Gustavo Caboco Wapixana (PR)
ENTREVISTA COM FANTASMAS – Lincoln Péricles (SP)
FRUTAFIZZ – Kauan Bueno (SP)
GARGALO – Anna Zêpa;Carlos Segundo (RN)
GASTRONOMIA DO OLHO – Nicolau . (DF)
GRÃO – Gianluca Cozza; Leonardo Santos da Rosa (RS)
IMAGEM IMAGINADA – Diego Benevides (PB)
JOÃO-DE-BARRO – Daniel Jaber; Lu Damasceno (MG)
KAKXOP PAHOK: AS CRIANÇAS CEGAS – Charles Bicalho (MG)
LACTAÇÃO – Fernanda Taddei (SP)
LIGAÇÃO À NOITE – Arthur Amaral (RS)
MIGUÉ – Rodrigo Ribeyro (SP)
MIRA – Daniella SABA (SP)
MORFEU E CARONTE – Jocimar Dias Jr.; Luiz Ulian (RJ)
MORTO NÃO – Alex Reis (SP)
NEVROSE – Ana do Carmo Ana do Carmo (BA)
NÚBIA – Barbara Bello (MG)
O AMANHÃ DE ONTEM – Fabrício Koltermann (RS)
O BOM E VELHO LIMA – Arthur Assumpção (SP)
O MAPA EM QUE ESTÃO MEUS PÉS – Luciano Pedro Jr. Pedro Jr. (AL)
O VÉU – Gabriel Motta (RS)
ONDE COMEÇO? – Mayana Neiva (SP)
OS ARCOS DOURADOS DE OLINDA – Douglas Henrique (PE)
OS BEATOS – Valentin Lebeau (RJ)
OS NOMES DE MARGARIDA – Davi Mello; Deborah Perrotta (SP)
PARTY PRINCESS – Daniel Barosa (SP)
PASSADO E PRESENTE – Filipe Bispo Barbosa (SP)
PIQUE-PEGA – Mia Lima Rocha (RJ)
PONTO CEGO – Luciana Vieira; Marcel Beltrán (CE)
QUASE À MEIA-VOZ – Victor Emanuel Borges; Maria Tamires (CE)
RECIFE TEM UM CORAÇÃO – Sena Rodrigo (RN)
REVELAÇÃO – Gabriela I. Gaia (RJ)
SAMBA INFINITO – Leonardo Martinelli (RJ)
TEIA – Claudia Castro (RJ)
TELA QUENTE – Silvino Mendonça (DF)
TRIVAKRA – Angst Sofia (RJ)
UM CERTO CINEMA BRASILEIRO – Fábio Rogério (SE)
UM CORPO SEM CAVALO? – Lara Fuke (RS)
UM OCEANO INTEIRO – Bruna Dias; Carine Fiúza (PB)
V.O POR F.P – Fernanda Pessoa (SP)
VEM COMIGO – Pablo Polo (PE)
VIM E IREI COMO UMA PROFECIA – Fábio Rogério (SE)
VIVO AO TEMPO – Antonio Fargoni (SP)
Cinema em Curso
4 MINUTOS PARA O FIM DO MUNDO – Danilo Cancio (PR / Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA)
ATRÁS DO PORTO TINHA UMA CIDADE – Eduardo Gama (SP / FAAP)
BAIXADA: NAS ÁGUAS DE CUBATÃO – Renato Martin de Castro (SP / FAAP)
BOTECO DA SAUDADE – Maria Carolina Mesquita (SP / Universidade São Judas Tadeu)
CACOS – Evelyn Souza (SP / Instituto Querô)
CONTRACAMPO – Gabriel Silva (RJ / Universidade Federal Fluminense (UFF)
ENTRE MÃES – V Magalhães (SP / É Nois na Fita)
ESCUDO – Haag Andrey;Santiago Cauê (SP / “Curso “Contra-Arquivo São Vicente – Documentário com Imagens de Arquivo”)
FILME-COPACABANA – Sofia Leão (RJ / UFRJ)
NOMEIA-ME – Maju Stumpf (RS / Unisinos)
NUFF RESPECT: CONEXÃO ZONA NORTE – Duda Chris (SP / É Nois na Fita)
O LAGO CINZA E CEGO – Pedro Geraldo (SP / Le Fresnoy)
ÓLEO – Ariel Barros (SE / UFS)
OMIN MIMO – Direção Coletiva (SP / Instituto Criar)
OS DIAS COM ELA – Lina Montanari (SP / FAAP)
TREM DA ONZE – Izabelli Campanelli (SP / FAAP)
VALSA PARA MARIA DOMINGAS – Eugênia Santana (SP / ECA/USP)
VINTE VINTE QUATRO – Davi Pieri (DF / UNB)
Mostra Limite
BALLENA – Ricardo Monteiro (SP)
DIÁLOGO BULBUL – Nicole Mendes, Bruno Churuska, Gledson Augusto, Yan Altino, Zimá Domingos (SP)
MALDITO GRIFO – Padu Palmerio (SP)
QUANDO O SEGUNDO SOL CHEGAR (COMETA) – Janaina Wagner (SP)
RAIDINALHA – Marco Arruda (RS)
REPLIKKA – Piratá Waurá, Heloisa Passos (MT)
Mostra Infantojuvenil
A MORTE QUE PASSE AMANHÃ – Pedro Carcereri, Caroline Gerhein (MG)
BLACK MARIA – Nick Sanches (CE)
CATHI E OS ELEFANTES – Morena Dornelas, Caio Dornelas (PE)
DROMENDÁRIO – Luis Felipe Labaki (SP)
É ISSO QUE EU QUERO – PAI, FILHA E SKATEBOARD – Bryan Leite, Kamyla Ariely (AL)
ELOISA JOGA – Tais Melo (SP)
ESPERANÇA – Amora Moreira, Marcelo Pereira (RJ)
EU SEMPRE ESTIVE AQUI – William Costa Lima (SP)
KIKA NÃO FOI CONVIDADA – JURACI JÚNIOR (RO)
MYTIKAH – O LIVRO DOS HERÓIS – SARA GÓMEZ – Hygor Amorim (SP)
O SONHO DO MENINO BENJAMIM – Rodolpho Pinotti (SP)
THEO – Monica Palazzo, Jo Galvv (SP)
Programas Especiais
LODO – Joseph Specker Nys (SC)
MULHER PAPAYA – Camila Tarifa (SP)
PEQUENO LONDON – Victor Di Marco, Márcio Picoli (RS)
RAMBUTAN – Erika Fromm (BA)
SEUS BEBÊS – Letícia Bianco (SP)
37º Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo
Data: 20 a 30 de agosto
Locais: Cinemateca Brasileira, CineSesc, Circuito Spcine, Espaço Petrobras de Cinema, Museu da Imagem e do Som (MIS), Cinusp e Cinusp Maria Antônia.
Entrada: gratuita
Informações: www.kinoforum.org
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