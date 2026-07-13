Kinoforum divulga seleção de filmes brasileiros da 37ª edição

Foto: “Party Princess”, de Daniel Barosa (SP)

O 37º Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo, um dos principais festivais dedicados ao curta-metragem da América Latina, divulgou os filmes brasileiros selecionados para sua edição de 2026. Ao todo, 102 obras foram escolhidas entre 845 curtas inscritos, o maior número de inscrições nacionais desde 2020. Os projetos foram enviados por realizadores de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal.

A seleção oferece um panorama da produção brasileira contemporânea, reunindo diferentes gerações de cineastas, múltiplos olhares sobre o país e uma ampla diversidade de temas, territórios e linguagens. Entre os estados com maior número de inscrições estão São Paulo, com 356 filmes inscritos, seguido por Rio de Janeiro (81), Rio Grande do Sul (59) e Minas Gerais (55).

Os filmes foram selecionados pelo comitê de visionamento do festival, formado por profissionais convidados e pelos estudantes do Visionamento em Curso, iniciativa do Kinoforum voltada à formação de novos olhares para a curadoria e a programação audiovisual.

A seleção brasileira está distribuída entre diferentes programas da edição. Os Programas Brasileiros se dividem entre a Mostra Brasil, que reúne um amplo panorama da produção nacional recente, e o Cinema em Curso, dedicado a filmes realizados por escolas, universidades e oficinas de realização audiovisual. A programação inclui ainda a Mostra Limite, voltada às experimentações de linguagem, a Mostra Infantojuvenil e os Programas Especiais, que ampliam o diálogo da programação com diferentes perspectivas do cinema contemporâneo.

Confira os filmes brasileiros selecionados para o 37º Kinoforum:

Programas Brasileiros

Mostra Brasil

A ASCENSÃO DA CIGARRA – Ana Clara Ribeiro Lages (RO)

A CÚPULA DOS PRAZERES – Valter Pereira (SP)

A MENINA QUE QUERIA SER PEDRA – Jackson Abacatu (MG)

A PELE DO OURO – Marcela Ulhoa;Yare Perdomo (RR)

À VERA – Matheus Alencar (SP)

ABOCANHADA – Gabriella Carli; Luana Sevarolli (SP)

ADRENALINA – Pedro Goifman (SP)

AQUILES ERA UM TWINK – Henrique Domingues (PR)

BARULHO – Karen Suzane (RJ)

BATISMO EM CLORATO DE POTÁSSIO – Henrique Guimarães (GO)

BOIUNA – Adriana de Faria (PA)

BRAÇO FORTE – João Fernando Chagas; Rubens Fabricio Anzolin (RS)

BRASA – Diane Maia (SP)

CALCÁRIO – Beatriz Ribeiro (SP)

CALDEIRÃO – Oliveira Júnior; Milena Rocha; Weslley Oliveira (PI)

COMUNHÃO – Pétala Lopes (SP)

DANÇA DOS VAGALUMES – Maikon Nery (PR)

DIU – Camila Schincaglia (SP)

DUWID TUMINIKIZ – MAKUNAIMA É DUWID? – Gustavo Caboco Wapixana (PR)

ENTREVISTA COM FANTASMAS – Lincoln Péricles (SP)

FRUTAFIZZ – Kauan Bueno (SP)

GARGALO – Anna Zêpa;Carlos Segundo (RN)

GASTRONOMIA DO OLHO – Nicolau . (DF)

GRÃO – Gianluca Cozza; Leonardo Santos da Rosa (RS)

IMAGEM IMAGINADA – Diego Benevides (PB)

JOÃO-DE-BARRO – Daniel Jaber; Lu Damasceno (MG)

KAKXOP PAHOK: AS CRIANÇAS CEGAS – Charles Bicalho (MG)

LACTAÇÃO – Fernanda Taddei (SP)

LIGAÇÃO À NOITE – Arthur Amaral (RS)

MIGUÉ – Rodrigo Ribeyro (SP)

MIRA – Daniella SABA (SP)

MORFEU E CARONTE – Jocimar Dias Jr.; Luiz Ulian (RJ)

MORTO NÃO – Alex Reis (SP)

NEVROSE – Ana do Carmo Ana do Carmo (BA)

NÚBIA – Barbara Bello (MG)

O AMANHÃ DE ONTEM – Fabrício Koltermann (RS)

O BOM E VELHO LIMA – Arthur Assumpção (SP)

O MAPA EM QUE ESTÃO MEUS PÉS – Luciano Pedro Jr. Pedro Jr. (AL)

O VÉU – Gabriel Motta (RS)

ONDE COMEÇO? – Mayana Neiva (SP)

OS ARCOS DOURADOS DE OLINDA – Douglas Henrique (PE)

OS BEATOS – Valentin Lebeau (RJ)

OS NOMES DE MARGARIDA – Davi Mello; Deborah Perrotta (SP)

PARTY PRINCESS – Daniel Barosa (SP)

PASSADO E PRESENTE – Filipe Bispo Barbosa (SP)

PIQUE-PEGA – Mia Lima Rocha (RJ)

PONTO CEGO – Luciana Vieira; Marcel Beltrán (CE)

QUASE À MEIA-VOZ – Victor Emanuel Borges; Maria Tamires (CE)

RECIFE TEM UM CORAÇÃO – Sena Rodrigo (RN)

REVELAÇÃO – Gabriela I. Gaia (RJ)

SAMBA INFINITO – Leonardo Martinelli (RJ)

TEIA – Claudia Castro (RJ)

TELA QUENTE – Silvino Mendonça (DF)

TRIVAKRA – Angst Sofia (RJ)

UM CERTO CINEMA BRASILEIRO – Fábio Rogério (SE)

UM CORPO SEM CAVALO? – Lara Fuke (RS)

UM OCEANO INTEIRO – Bruna Dias; Carine Fiúza (PB)

V.O POR F.P – Fernanda Pessoa (SP)

VEM COMIGO – Pablo Polo (PE)

VIM E IREI COMO UMA PROFECIA – Fábio Rogério (SE)

VIVO AO TEMPO – Antonio Fargoni (SP)

Cinema em Curso

4 MINUTOS PARA O FIM DO MUNDO – Danilo Cancio (PR / Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA)

ATRÁS DO PORTO TINHA UMA CIDADE – Eduardo Gama (SP / FAAP)

BAIXADA: NAS ÁGUAS DE CUBATÃO – Renato Martin de Castro (SP / FAAP)

BOTECO DA SAUDADE – Maria Carolina Mesquita (SP / Universidade São Judas Tadeu)

CACOS – Evelyn Souza (SP / Instituto Querô)

CONTRACAMPO – Gabriel Silva (RJ / Universidade Federal Fluminense (UFF)

ENTRE MÃES – V Magalhães (SP / É Nois na Fita)

ESCUDO – Haag Andrey;Santiago Cauê (SP / “Curso “Contra-Arquivo São Vicente – Documentário com Imagens de Arquivo”)

FILME-COPACABANA – Sofia Leão (RJ / UFRJ)

NOMEIA-ME – Maju Stumpf (RS / Unisinos)

NUFF RESPECT: CONEXÃO ZONA NORTE – Duda Chris (SP / É Nois na Fita)

O LAGO CINZA E CEGO – Pedro Geraldo (SP / Le Fresnoy)

ÓLEO – Ariel Barros (SE / UFS)

OMIN MIMO – Direção Coletiva (SP / Instituto Criar)

OS DIAS COM ELA – Lina Montanari (SP / FAAP)

TREM DA ONZE – Izabelli Campanelli (SP / FAAP)

VALSA PARA MARIA DOMINGAS – Eugênia Santana (SP / ECA/USP)

VINTE VINTE QUATRO – Davi Pieri (DF / UNB)

Mostra Limite

BALLENA – Ricardo Monteiro (SP)

DIÁLOGO BULBUL – Nicole Mendes, Bruno Churuska, Gledson Augusto, Yan Altino, Zimá Domingos (SP)

MALDITO GRIFO – Padu Palmerio (SP)

QUANDO O SEGUNDO SOL CHEGAR (COMETA) – Janaina Wagner (SP)

RAIDINALHA – Marco Arruda (RS)

REPLIKKA – Piratá Waurá, Heloisa Passos (MT)

Mostra Infantojuvenil

A MORTE QUE PASSE AMANHÃ – Pedro Carcereri, Caroline Gerhein (MG)

BLACK MARIA – Nick Sanches (CE)

CATHI E OS ELEFANTES – Morena Dornelas, Caio Dornelas (PE)

DROMENDÁRIO – Luis Felipe Labaki (SP)

É ISSO QUE EU QUERO – PAI, FILHA E SKATEBOARD – Bryan Leite, Kamyla Ariely (AL)

ELOISA JOGA – Tais Melo (SP)

ESPERANÇA – Amora Moreira, Marcelo Pereira (RJ)

EU SEMPRE ESTIVE AQUI – William Costa Lima (SP)

KIKA NÃO FOI CONVIDADA – JURACI JÚNIOR (RO)

MYTIKAH – O LIVRO DOS HERÓIS – SARA GÓMEZ – Hygor Amorim (SP)

O SONHO DO MENINO BENJAMIM – Rodolpho Pinotti (SP)

THEO – Monica Palazzo, Jo Galvv (SP)

Programas Especiais

LODO – Joseph Specker Nys (SC)

MULHER PAPAYA – Camila Tarifa (SP)

PEQUENO LONDON – Victor Di Marco, Márcio Picoli (RS)

RAMBUTAN – Erika Fromm (BA)

SEUS BEBÊS – Letícia Bianco (SP)

37º Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo

Data: 20 a 30 de agosto

Locais: Cinemateca Brasileira, CineSesc, Circuito Spcine, Espaço Petrobras de Cinema, Museu da Imagem e do Som (MIS), Cinusp e Cinusp Maria Antônia.

Entrada: gratuita

Informações: www.kinoforum.org