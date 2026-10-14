“Consequências Paralelas” chega aos cinemas, exclusivamente pela Cinesystem

“Consequências Paralelas” chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 15 de outubro, exclusivamente nas salas da Cinesystem, com distribuição da O2 Play. Dirigido por Gabriel França e CD Vallada, o longa-metragem combina ficção científica, suspense e thriller psicológico para contar uma história sobre viagem no tempo, escolhas e as consequências de tentar alterar o curso dos acontecimentos. Para quem gosta de filmes e séries que brincam com diferentes possibilidades de realidade, o filme reúne elementos que fazem lembrar produções como “Efeito Borboleta”, “Dark”, “Questão de Tempo”, “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” e “Coerência”.

“Consequências Paralelas” parte da ideia de que pequenas mudanças podem provocar grandes consequências. No filme, Max, Pedro e Bruna descobrem uma improvável máquina do tempo e decidem testá-la. O que começa como uma experiência entre amigos muda completamente quando Pedro passa, de forma súbita e inexplicável, a querer matar Max.

A atração está na construção de uma narrativa em que diferentes momentos do tempo se conectam e os personagens precisam compreender as regras que orientam os acontecimentos. O filme parte da possibilidade de interferir no tempo para explorar como decisões são capazes de transformar a vida dos personagens.

No elenco, estão Carol Macedo, Felipe Hintze e João Fenerich, que também assina a produção do filme, com participação especial de Camila Morgado.

Antes da estreia comercial, “Consequências Paralelas” passou por 25 festivais no Brasil e no exterior e conquistou 21 prêmios, incluindo reconhecimentos de público e júri. Entre eles, estão Melhor Filme no Screamfest, nos Estados Unidos, e Prêmio do Público no Macabro, no México. O filme também está com 6 indicações para o Gran Premio FantLatam, maior premiação de cinema de gênero da América Latina, entre elas, direção, roteiro e atuação.