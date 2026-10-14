Documentário “Sobre Memória e Esquecimento” é selecionado para o IDFA

“Sobre Memória e Esquecimento”, documentário dirigido por Ricardo Martensen, foi selecionado para o maior festival de documentários do mundo, o IDFA – International Documentary Film Festival Amsterdam, na Holanda, na seção Fortlight, conhecida por apresentar filmes que examinam criticamente a verdade e exploram artisticamente questões urgentes do nosso tempo.

A partir de narrativas situadas em diferentes períodos históricos do país, o longa acompanha pessoas que tentam preservar rastros de existências ameaçadas pelo esquecimento. O filme chega aos cinemas brasileiros em dezembro.

Entre as personagens do documentário, está Vilma Teresa Padilha, que tinha 11 anos quando seu pai, o caminhoneiro José Padilha Aguilar, desapareceu, em 1972.

Outra história é a de Zodja Pereira, filha de Hiram de Lima Pereira. Jornalista, ator, deputado federal e dirigente do Partido Comunista Brasileiro, Hiram desapareceu em 15 de janeiro de 1975, após mais de 10 anos de perseguições do regime militar.

O filme chega também à história de Débora Maria da Silva, fundadora do Movimento Independente Mães de Maio. Seu filho, Edson Rogério Silva dos Santos, que trabalhava como gari, foi uma das centenas de vítimas dos chamados Crimes de Maio de 2006.

O documentário visita o Cemitério Dom Bosco, em Perus, onde, em 1990, foi descoberta uma vala clandestina com 1.049 conjuntos de restos mortais. Ali, entre ossadas sem nome, repousavam histórias apagadas pela ditadura e pelo esquecimento. Desde então, investigações buscam devolver nomes e memórias àqueles que tiveram suas vidas e identidades silenciadas.

“Sobre Memória e Esquecimento” teve uma trajetória de desenvolvimento que passou por programas internacionais dedicados ao cinema documental. O projeto recebeu apoio do Sundance Institute Documentary Film Program, bolsas de desenvolvimento e produção do IDFA Bertha Fund e apoio da Fondation Alter-Ciné. Em 2024, Martensen também participou do IDFA Project Space com um corte do longa.

A produção é de Eliane Ferreira e Caroline Yonamine, e o filme é produzido pela Muiraquitã Filmes, com patrocínio do BNDES e do Governo Federal e pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do Fomento CULTSP / ProAC, do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. O projeto também recebeu recursos do ProAC Expresso LAB, via Lei Aldir Blanc, e do Fundo De Volta aos Sets, do Projeto Paradiso.