José Geraldo Couto e Luiz Zanin Oricchio lançam livros com suas críticas cinematográficas na Mostra SP

Um dos nomes mais atuantes da crítica brasileira na atualidade, Luiz Zanin Oricchio reúne em “Cinema em Palavras: 35 Anos de Crítica no Estadão” a essência de um trabalho contínuo de quase quatro décadas num dos jornais mais importantes do país.

O livro será lançado, nessa quarta-feira, 21 de outubro, no Solar Fábio Prado (Avenida Faria Lima), dentro do calendário da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, às 17h, junto com o livro de José Geraldo Couto, “Conversas no Cinema – Quatro Décadas de Críticas, Entrevistas, Artigos e Reportagens”. Ambos fazem parte da coleção Lumière, da Editora Letramento, de Belo Horizonte (MG).

Das mais de 4 mil críticas publicadas, Zanin selecionou 210 textos que traçam um panorama brilhante da produção cinematográfica contemporânea, com um olhar único sobre o cinema nacional.

O jornalista começou a escrever justamente no período em que a produção do país quase foi extinta – e resistiu. Agora, coroando essa trajetória, o livro encerra com uma análise de “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, estampando um caminho longo e vitorioso.

Mais do que uma coletânea, a obra é a prova definitiva de que o cinema é um poderoso instrumento de identidade e força econômica do nosso povo.