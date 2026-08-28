Distribuidora O2 Play lança canal no YouTube com acesso gratuito

A O2 Play lançou a O2 Play TV, iniciativa que posiciona o canal oficial da distribuidora no YouTube como uma plataforma estratégica para disponibilizar filmes completos, com curadoria exclusiva e acesso 100% gratuito.

A primeira obra disponibilizada é o longa-metragem “Love Kills”, primeiro filme dirigido por Luiza Shelling Tubaldini, que estreou nos cinemas no primeiro semestre deste ano. Adaptação da graphic novel homônima de Danilo Beyruth, o thriller de romantasia é ambientado no centro de São Paulo e acompanha Helena (Thais Lago), uma jovem vampira que se envolve com o garçom Marcos (Gabriel Stauffer), levando-o a descobrir o submundo da cidade e uma perigosa rede de intrigas.

A nova frente de exibição digital foi estruturada para responder às transformações nos hábitos de consumo audiovisual no país, em especial, o crescimento do YouTube em televisores conectados (Connected TVs). A programação da O2 Play TV contará com lançamentos semanais de produções do catálogo da distribuidora, além de mostras e seleções temáticas ao longo de todo o ano.